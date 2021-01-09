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Antrenör babanın sporcu evlatları

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Antrenör babanın sporcu evlatları
DAHA önce profesyonel futbolcu olan, şu anda Yunusemre Belediyespor Kulübü futbol altyapı U15 antrenörlüğünü yapan Serkan Gaşi, çocuklarına da sporu sevdirdi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi kardeşler farklı spor dallarıyla ilgileniyor. Kardeşlerden 2010 doğumlu olan Semine Nisa taekwondo sporu yaparken; 2014 doğumlu Abdurrahman Gaşi de futbol altyapı takımında futbol oynuyor. Baba Serkan Gaşi çocuklarının sporla ilgilenmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Kendim yıllarca profesyonel futbol oynadım. Kızımız ve oğlumuzun sporu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor'da spor yapmaktan çok mutlular. İnşallah gelecekte de bu yolda başarıyla ilerlerler" dedi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi de hedeflerinin branşlarında başarılı bir sporcu olarak hayatlarını devam ettirmek olduğunu dile getirdi.
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Antrenör babanın sporcu evlatları
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