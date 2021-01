Balıkesir turizm lokomotifi olacak

2019 yılında projelendirilen ve 2020 yılında hayata geçirilen 'Marka Şehir Balıkesir' projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, proje ile turist sayısında yüzde 30, turizm gelirlerinde ise yüzde 50 artış öngördüklerini açıkladı. Balıkesir'de sağlık turizmine yönelik yatırımların da artmasını beklediklerini kaydeden Başkan Kula, vatandaş ile birebir diyalog kuran taksicilerin, lokantacıların dahi bu projede yer alacağını söyledi. Başkan Kula, kente yeni yatırımları çekmek istediklerini söyleyerek, "Marka Şehir Balıkesir projesi ile bölgedeki hizmet ve tesis kalitesi yükselterek Balıkesir'e gelen turist sayısı ve kalitesini artırmak, daha iyi hizmet ve olanaklar sağlayarak memnuniyeti ve böylece kişi başı harcama miktarını artırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bir diğer hedefimiz ise Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere markalaşmasını sağlamak, kente bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımları ve yatırımcıları çekebilmek. Balıkesir Valiliğimiz himayesinde, Büyükşehir Belediyemiz, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz ve Balıkesir'i marka şehir yapmayı hedeflediğimiz 'Hayat Dolu Balıkesir' projesini önemsiyoruz. Özellikle artan doğa turizmi için Balıkesir büyük bir potansiyele sahiptir. Kaz Dağları doğa turizmi açısından birçok seçeneği tatilcilere ve doğaseverlere sunuyor. Bunun yanında otel tatili yerine yazlık kiralayarak tatilini geçirmek isteyenlere de zengin seçenekler mevcut. Özellikle bu dönemde yapacağımız tanıtım faaliyetlerinin yerine ulaşması halinde pandemi sonrasında da öncelikle yerli turistin arkasında da yapılacak yatırımlarla yabancı turistlerinde de bölgemizi tercih edeceğine inanıyoruz. Bu da beraberinde ilimize her sektörden yatırımın gelmesine olanak sunarak gelişimimize katkı sağlayacak" dedi. Başkan Kula, projelerin hayata geçmesi ile birlikte istihdamın da bundan olumlu olarak etkileneceğini söyledi. Kula, "Kentin yatırım ortamı hakkında farkındalık oluşturarak, nitelikli yatırımcıları Balıkesir'e çekmeyi öngörürken ayrıca yapılacak yeni yatırımlarla sanayinin gelişimine ve istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marka Şehir Balıkesir projesi sonrasında 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımlarının yanı sıra sağlık sektörüne ve sağlık turizmine yönelik yatırımların da artmasının bekliyoruz. Marka Şehir Balıkesir projesiyle birlikte turist sayısının yüzde 30, turizm gelirlerinin ise yüzde 50 oranında artmasını öngörüyoruz. 2021 yılı için de tanıtım ve iletişim çalışmalarımızı planlamaya başladık ve tanıtım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Şehrimizin ve ilçelerimizin bu dönemde her konuda yerli/yabancı turistlerden yatırımcıya, ev veya yazlık alarak yerleşeceklerden üniversite öğrencilerine büyük potansiyel ve olanaklar sağlıyor olması en büyük avantajımız" şeklinde konuştu. Balıkesir'in çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyleyen Kula, "İlimiz beyaz et, kırmız et ve yumurta üretiminde Türkiye'nin üretimde en fazla yer tutan ilk üç ili arasında yer alıyor. Dolayısıyla yerel markalarımız çoğunlukla doğal ürünler ve gıda ürünleri olarak ön plana çıkıyor. Biz Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran il' ifadesini kullanırken, şehrimizin bu potansiyelini göz önünde bulundurarak, yüksek farkındalıkla bunu söylüyoruz" dedi.