Cepteki tehlike ‘telefon’

hayatta en çok kullanılan eşyaların başında cep telefonları geliyor. Sosyal medya, iş, eğitim ve bankacılık gibi pek çok alanda cep telefonlarından faydalanılıyor. Elden düşmeyen cep telefonları bazı durumlarda ise tehlike yaratabiliyor. Şişen bataryanın patlayıp yangın çıkardığı ya da yaralanmalara yol açtığı biliniyor. Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka, model şarj cihazı kullanabiliyor. Başlıca sıkıntılardan biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması. Şarjdayken oyun oynanması da büyük sıkıntı. Çok ısınmasına rağmen telefonun kullanılması da cihaza zarar veriyor. Birçok tüketici, yetkili servise gelmeye zamanı olmayıp, başka yerlerden yan sanayi batarya ediniyor. Bu da telefon patlamalarında en büyük sebeplerden birisi" dedi. Ece, "Özellikle kullanmış oldukları aksesuarların orijinal olmasına dikkat etsinler. Şarjdayken kesinlikle telefonlarıyla oynamamalarını öneriyorum" dedi.