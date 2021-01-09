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çıkış peşinde

Trabzon’dan 1-0’lık mağlubiyetle dönen kötü gidişatına son vermek için bugün Antalya karşısına çıkıyor

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Göztepe çıkış peşinde
SÜPER Lig'de son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alıp sadece 1 beraberlik elde eden Göztepe, 6 hafta önce 4'üncü sıraya kadar yükseldiği Süper Lig'de 13'üncülüğe kadar geriledi. Bu sezon 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de ateş hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Göz-Göz'de moraller iyice bozuldu. Bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport- Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör İlhan Palut'un da üzerindeki baskı arttı. Başkan Sepil'in, "Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasına rağmen, Antalyaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun radikal değişimlere yol açabileceği bildirildi. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
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Göztepe çıkış peşinde
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