Göztepe çıkış peşinde

SÜPER Lig'de son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alıp sadece 1 beraberlik elde eden Göztepe, 6 hafta önce 4'üncü sıraya kadar yükseldiği Süper Lig'de 13'üncülüğe kadar geriledi. Bu sezon 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de ateş hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Göz-Göz'de moraller iyice bozuldu. Bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport- Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör İlhan Palut'un da üzerindeki baskı arttı. Başkan Sepil'in, "Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasına rağmen, Antalyaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun radikal değişimlere yol açabileceği bildirildi. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.