‘Hazine arazisi satıldı’ iddiası yalan çıktı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Albayrak, bir internet sitesinde yer alan Urla'nın Denizli Mahallesi'nde 111 dönümlük hazineye ait arazinin bir kooperatife tahsis edildiğine yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konuyla ilgili yaptıkları çalışma sonucu yayınlanan belgenin sahte olduğunu gördüklerini aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu evrakı hazırlayan kişi ya da kişiler sahtekarlık yapmıştır. Zaten mevzuatı bilen herkes bu belgenin sahte olduğu ilk bakışta anlar. Sahte olan satış belgesinde yerin ada ve parseli yazılmamış. Benim ismim ve elektronik imzam kullanılmış. Müdürlüğümüz tarafından böyle bir satış yapılmamıştır. Bu arazinin tamamı Hazineye ait. İl Müdürlüğü olarak bu belgeyi hazırlayanlar ve haberi yapan internet sitesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk."