İTB 130. yılında kabuk değiştiriyor

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baskanı Isınsu Kestelli, tarihi Borsa Sarayının restorasyon sürecine iliskin bilgi verdi. Izmir Ticaret Borsası binasının açılısının yapıldıgı 1928 yılından bugüne kesintisiz olarak Borsa binası olarak hizmet verdigine ve Borsa'nın bu özellige sahip nadir kurumlardan biri olduguna deginen Kestelli, "Izmir Ticaret Borsası Yönetimi olarak tarihi Borsa binası için önemli bir karara imza attık. Hedefimiz, Izmir adına çok kıymetli bir kültür mirası olan ve 1. derece kültür varlıgı olarak tescil edilmis tarihi Borsa Sarayını en saglıklı biçimde gelecege tasımak... Binamızla ilgili olarak startını verdigimiz rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasında son asamaya geldik. Projelerin belediye ve Anıtlar Kurulu onayları alındıktan sonra uygulama için ihale yapılarak projelere uygun sekilde restorasyona baslanacak" dedi. Izmir'de 30 Ekim tarihinde yasanan depremin de Borsa'nın tasınma sürecinin hızlanmasına neden olduguna dikkati çeken Kestelli, "Borsamız hizmet binasını geçici süre ile Alsancak Bulvar Is Merkezi'ne tasıyarak mesaimize kesintisiz olarak devam edecegiz. Hedefimiz, burada yeni ve modern bir borsa binası insa ederek, kurumumuzun idari fonksiyonlarını yeni binamızda sürdürmek. Tarihi Borsa Sarayını da bir prestij ve kültür binası olarak tasarlamak" diye konustu.