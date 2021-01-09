Pınar karşıyaka fethıye’de

ING
Basketbol Süper Ligi'nde art arda aldığı 7 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Pınar Karşıyaka bugün ikinci yarının ilk sınavında alt sıralardan kurtulmaya çalışan ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde Pınar Karşıyaka 15 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Afyon Belediyespor önünde son veren Fethiye temsilcisi 4 galibiyet alabildi. Karşıyaka, kazanması halinde geçen sezonki 8 maçlık galibiyet serisini egale edecek. Maç Tivibu Spor2'den yayınlanacak.