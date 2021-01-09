Su ürünlerinde ihracat sevinci

Pandemi nedeniyle 2020 yılında dünya mal ticaretinde yüzde 7'lik daralma yasanırken, Türk su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 4 arttırarak 1 miyar 53 milyon dolara tasıdı. Türk su ürünleri sektörü pandemiye ragmen bu basarıya imza atarken, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulastı. Su ürünleri sektörü pandemi nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreginde ihracatta eksiye düsse de, özellikle yılın son çeyregindeki performansıyla ihracatını eksiden artıya çevirmesini bildi. Omega3 bakımından son derece zengin olan su ürünlerinin insan vücudunun bagısıklık sistemini güçlendirdigine dikkati çeken Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Ihracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Baskanı Sinan Kızıltan, özellikle 2000 yılı sonrasında büyük gelisim gösteren Türk su ürünleri sektörünün 2023 yılında 1.5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerledigini, pandeminin de bu yolculuga engel olamadıgını söyledi.

LEVREK İHRACATI YÜZDE 7 ARTTI

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levregin 355,6 milyon dolarlık ihracatla en çok ihraç edilen balık türü oldugu bilgisini veren Kızıltan, "Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelisim gösterdi. Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artısla 311 milyon dolara ulastı. Alabalık yüzde 3'lük artısla 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, en büyük artısı Karedeniz somonunda yakaladık. Karedeniz somonu yüzde 96'lık ihracat artıs hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreginden yüzde 7,5'lik artısla 6,3 milyon dolarlık ihracat gerçeklestirdik" diye konustu. Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla zirvedeki yerini alırken, Rusya'ya su ürünleri ihracatı yüzde 49 artısla 132 milyon dolara ulastı. Pandemiyi en agır geçiren ülkelerden Italya'ya ise; yüzde 17'lik artısla 129 milyon dolarlık su ürünleri gönderdik. Türk su ürünleri 93 ülkede milyarlarca insanın sofralarına lezzet kattı.