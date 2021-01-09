Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alaşehir ilçesinde, içi süt dolu tanker ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Mevlütlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Fatih Özzeren (40) yönetimindeki süt tankeri, Hakkı Tahsin Eriş yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakkı Tahsin Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Özzeren ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özzeren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.