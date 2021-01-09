Tacize hapis

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ümit U. (36) 'basit cinsel taciz' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güzelses, kararın benzer davalara emsal olmasını isterken, Çavuşoğlu "Hakim bize inandı ve bu kararı verdi" dedi. Karşıyaka'da yaşayan Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, arkadaşları Erdem T. ile 22 Temmuz gecesi Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere gitti. 3 arkadaş konser sonrası bir kafeteryada yemek yedi. Saat 01.20 sıralarında kafeteryadan çıkan 2 genç kadın, Erdem T.'den ayrılıp, park ettikleri araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ümit U., kadınları yanına çağırdı. İki arkadaş, araçlarına doğru yürümeye devam ederken, bir elinde bira şişesi olan Ümit U., Çavuşoğlu'nun yanına gelip, koluna dokundu. İddiaya göre, "Birlikte takılsak mı diyorum?" dedi. Bunun üzerine Öznur Güzelses çığlık atıp, çevredekilerden yardım istedi ve polisi aradı. Ümit U. ise bir büfeye girerek, alkol aldı. Bu sırasa 2 genç kadın, Erdem T.'yi de arayıp, yanlarına gelmesini istedi. Ümit U. kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çavuşoğlu ve Güzelses, "Üç çocuğum var" diyerek, kendisini savunmaya çalışan ve polis olduğunu iddia eden Ümit U.'dan şikayetçi oldu.

ILK DAVADA KARAR

Soruşturmanın sonunda Ümit U. hakkında 'basit cinsel taciz' suçundan Karşıyaka 9'uncu Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması Karşıyaka 9'uncu Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanığın avukatı ile müştekiler Merve Çavuşoğlu ve Öznur Güzelses katıldı. Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu'na sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ümit U. (36) 'basit cinsel taciz' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güzelses, kararın benzer davalara emsal olmasını istedi. Çavuşoğlu "Hakim bize inandı ve bu kararı verdi" dedi.