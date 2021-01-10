Altay’da 5. ayrılık

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay'da Brezilyalı sol kanat William De Amorim alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. SIYAH-BEYAZLILARDA forvet Armand Gnanduillet ve ön libero Jovan Blagojevic'in ardından Amorim de yönetimle karşılıklı anlaşmadan kulübe veda etti. Sezon başında Steaua Bükreş'ten transfer edilen Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında siyah-beyazlı formayla ligde 2, kupada 1 ise müsabakaya çıktı. BU üç futbolcuyla davalık olan Altay'da takımdan ayrılan Anton Putsila'nın da tek taraflı fesih yolunu seçeceği ileri sürüldü. İzmir ekibinde kaleci Burak'la birlikte ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.