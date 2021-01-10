Altınordu’ya genç takviye

ALTINORDU Futbol Akademisinden (ALFA) yetişen 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir, A takım kadrosuna alındı. ALFA'daki eğitimini tamamlayan Emirhan Emir'in Metin Oktay Yerleşkesinde yapılan diploma töreniyle uğurlandığı Beytullah Baliç Yerleşkesinde alkışlarla karşılandığı belirtildi. Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, A takımdaki altyapı oyuncu sayılarının 10'a yükseldiğini, ligin ilk devresinde her maç en az 4 ismin ilk 11'e girdiğini belirtti. Orhunbilge, Emirhan'ın çok çalışıp karşılığını aldığını belirterek, "Kaledeki rekabet onun daha da gelişmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı. TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu da A Takım'da yer alan oyuncuların gelişim sürecinin hızlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Son iki sezonda ALFA'dan aramıza katılan her genç oyuncuda bu gelişimi gördük. Emirhan Emir, Altınordu A Takımı formasını giyme yolunda ilk adımı attı ancak bundan sonrası daha zor. Daha fazla istemeli ve daha fazla çalışmalı."