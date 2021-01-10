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tarım osb ışsızlığe çare olacak

Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB, ilçemizde istihdam açısından çok önemli bir yatırım olacak” dedi

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Bergama tarım osb ışsızlığe çare olacak
BELEDIYE Başkanı Hakan Koştu, Bergama'ya da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri üzerine yapılan toplantıya katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıyı değerlendiren Başkan Koştu, "Bergamamız'da yeni istihdam alanları oluşturmak, yeni yatırımlarla işsiz gençlerimize iş ve aş imkanı sunup, geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alibeyli Mahallemiz sınırları içerisinde kuracağımız Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, ilçemizde istihdam için önemli bir yatırım olacak. Ve ilk etapta 2 bin 500 kişiye iş sahası fırsatı sunacak" dedi. İzmir'de düzenlenen 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikimi programına da katılan Başkan Koştu, "Bugün diktiğimiz bu fidanlar yarınlarımız ve geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin çok büyük önem verdiği fidan dikim bayramları neticesinde ülkemiz daha bir yeşil olacak" diye konuştu.

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Bergama tarım osb ışsızlığe çare olacak
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