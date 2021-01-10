Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Beyza’nın yardım çığlığı

Beyza’nın yardım çığlığı

Urla ilçesinde göz kapağında doğuştan tümör bulunan 7 yaşındaki Beyza, tedavisi için yardım bekliyor

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Beyza’nın yardım çığlığı
İZMIR'IN Urla ilçesinde yaşayan ve göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki Beyza Kengel, tedavi olmak için yardım bekliyor. Sağ göz kapağında oluşan tümör yüzünden bir gözünü kullanamayan minik Beyza, "Okulda benimle dalga geçiyorlar. Hastalık bulaşır diye benimle oynamak istemiyorlar" dedi. Urla ilçesi Sıra Mahallesi'nde ikamet eden Melahat- Sabri Kengel çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Beyza Kengel, göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya geldi. Şu an 7 yaşında olan küçük Beyza, göz kapağının üstündeki tümörle yaşıyor. Kızı için yardım çağrısı yapan Melehat Kengel, "Sosyal güvencemiz var. Kızım doğar doğmaz Dokuz Eylül Üniversitesinde bir ay yatarak tedavi gördük. Göz kapağı açılmaya ve göz bebeği görünmeye başladı. 10 yaşına kadar geçeceğini söylediler. Kızımın rahatsızlığı geçmedi. Sonra internetten araştırdım. Özel bir klinikte çalışan bir doktor buldum. Doktor ayda bir iğne atıyor. Şimdi tümör küçülmeye ve göz kapağındaki kirpikler çıkmaya başladı. Tek isteğim kızımın sağlığına kavuşması" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyza’nın yardım çığlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA