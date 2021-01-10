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Buca çöp içinde

’in Buca ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat sahasına döndü. Görüntüye üzülen vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm istedi

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Buca çöp içinde
Buca'nın Yıldızlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. İnşaat ve evsel atıklar yüzünden adata cennet doğada moloz tepesi oluştu. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi. Dökülen moloz ve hafriyat atıklarının her geçen gün arttığı, bir an önce çare bulunması gerektiği vurgulandı. Bölge halkından evli ve 5 çocuk babası Mustafa Toköz (63), "Molozları gece getirip, kamyonla buraya döküyorlar. Yakalayıp plakasını alabilsem bildireceğim belediyeye. Burada her yere böyle molozları döküp kaçıyorlar" dedi. Mustafa Toköz'ün kardeşi Yılmaz Toköz (60) ise "Birçok kişi atıklarını buraya getirip döküyor. 'Nasılsa kimse bize karışamaz' diye düşünüyorlar. Sırf burası değil, çevreye dökülenlerle birlikte bu bölgeden 50-1 00 kamyon dolusu moloz çıkar" dedi
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Buca çöp içinde
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