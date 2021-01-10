Lecip Timor: Böyle mi olacaktı

BEŞLI defansın önündeki dört orta saha oyuncusunu da geriye yaslayan ve ileride tek başına bıraktığı Orgill ile alışılagelmiş bir Ersun Yanal dizilişi vardı Antalyaspor adına. Oyunu da topu da Göztepe'ye bırakmışlar başladıkları skorla sanki son düdüğü bekliyorlardı. Göztepe ise Ndiaye, İdeye, Napoleoni ve Halil gibi 4 hücumcu ile başladıkları oyunu rakip sahada oynuyordu ama pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Konuk ekip oyunu çok erken kilitlemiş, ceza alanı önüne de duvar örmüş 1 puanı gözüne kestirmişti. 5 maçtır kazanamayan Göztepe bu kilidi açacak bir çilingir arıyordu sahada. İlk yarının uzatmalarında Titi'nin vurduğu ,Orgill'in çizgiden çıkardığı top da filelerle buluşmamış ve başladıkları skorla devreye gitmişlerdi. İkinci yarı beklenen Göztepe baskısı ile başlasa da beklenen gol gelmiyordu. Brukoviç ve Yalçın değişiklikleri ile oyuna müdahale eden İlhan Palut'un hamleleri de işe yaramıyor ve 77. dakikada risk alan Göztepe üçe bir yakalandığı pozisyonda topu kalesinde görüyordu. Beraberliğe takla atmaya hazırlanan Antalyaspor 3 puan ile bayram yaparken Göztepe kazanamama serisini 6 maça çıkarıyordu. Sezon başı hedefleri ile örtüşmeyen bir yola girdiler. " Böyle mi olacaktı "? Gürsel Aksel'de kaybetmek hiç yakışmadı, hiç.