Menemen dağılıyor

TFF 1'inci Lig'de son 7 maçını kazanamayıp devre arasını alt sıralarda tamamlayan Menemenspor'da yaşanan mali kriz takımın dağılmasına neden oldu. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sikiru Ankaraspor'a imza atarken, ardından 11 yıl aralıksız sarı-lacivertli formayı terleten orta saha Murat Erdemir takımla vedalaştı. Menemenspor'da son olarak Mohammed Kamara sözleşmesini feshetti. Liberyalı forvet Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la sözleşme imzaladı. Menemenspor'da 3 oyuncunun yanı sıra özellikle diğer yabancı futbolcuların da yol ayrımına geldiği ifade edildi.