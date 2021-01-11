Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladılar

Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladılar

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladılar
İZMİR'İN Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta yürüyen 5 arkadaş içerisinden E.K.'ya, Haluk Akbulut (35) yönetmindeki 35 T 5994 plakalı taksi çarptı. Kazanın ardından, taksi şoförü ve grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U., taksi şoförü Akbulut 'u iki bıçak darbesi ile yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte taksiyi alarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akbulut, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksinin kaçış güzergahını kapatan polis ekipler, şüphelileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakaladı. Araçtaki A.U. ile 2'si kadın 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA