Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladılar

İZMİR'İN Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta yürüyen 5 arkadaş içerisinden E.K.'ya, Haluk Akbulut (35) yönetmindeki 35 T 5994 plakalı taksi çarptı. Kazanın ardından, taksi şoförü ve grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U., taksi şoförü Akbulut 'u iki bıçak darbesi ile yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte taksiyi alarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akbulut, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksinin kaçış güzergahını kapatan polis ekipler, şüphelileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakaladı. Araçtaki A.U. ile 2'si kadın 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.