Büyük prostata kapalı ameliyat

ÖZEL Sağlık Hastanesi Üroloji Kliniği Uzmanı Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, iyi huylu prostat büyümesinin 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Akıncıoğlu, hastalığın idrar yapma ile ilgili birçok probleme sebebiyet verdiğini, kalıcı tedavinin mümkün olduğunu ifade etti. Op. Dr. Akıncıoğlu, "İyi huylu prostat büyümesi, erkeklerin yaşlanması ile görülme sıklığı artan bir hastalık. Kanser benzeri kötü huylu bir rahatsızlık değil ancak sürekli ilerleyen bir süreç söz konusu olduğundan hastaların hayat kalitesini oldukça bozmakta. Bu tip hastalarımızda özellikle idrara sık çıkma, idrarı tam boşaltamama hissi, geceleri sık idrara kalkma, kesik kesik işeme gibi birçok sorunun yaşandığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, "İyi huylu prostat tanısını yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra koyuyoruz. İlk planda hastalarımızın sorunlarını ilaç tedavisi ile çözmeye çalışıyoruz. Ne var ki yaşla beraber prostat sürekli büyümeye devam ettiği için hastalarımızın da büyük bir çoğunluğu zaman içerisinde ilaçlardan fayda göremeyecek hale gelebiliyor. Bu durumda da cerrahi müdahale ile prostatın iç kısmını ortadan kaldırarak sorunu çözüyoruz" dedi.Yeni nesil HOLEP ameliyatının prostat büyümesindeki en modern tekniklerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, "Bu teknikte prostatı kazımıyor, tüm büyümüş dokuyu bütün parça halinde prostatın kabuğundan sıyırıyoruz. Böylelikle çok büyük prostatlarda bile artık kapalı ameliyat yapma şansımız oluyor" dedi.