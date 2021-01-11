Diktikleri heykeli aynı gün kaldırdılar

İZMİR'DEBuca Belediyesi'nin meclisi oybirliği ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar Bekir Coşkun'un heykelini dikmeyi kararlaştırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Bekir Coşkun, heykelin yapılmasına sert tepki göstermişti. Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan Özalan, Twitter sayfasından, "En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı 'Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa" şeklinde tepkisini dile getirmişti.Buca Belediyesi ekipleri gün boyunca Menderes Mahallesi'ndeki Bekir Coşkun Parkı'nda çevre düzenlemesi için çalıştı. Bekir Coşkun heykeli parktaki yerine dikildi. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle Bekir Coşkun'un heykeli ve yazısı esrarengiz şekilde olduğu yerden kaldırıldı. Buca Belediyesi'nin bu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan Buca Belediyesi ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.