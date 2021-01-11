Kızılay Başkanı’ndan koronavirüs uyarısı

Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ve 3 personeli, koronavirüse yakalandı. Eşi ve 2 çocuğunun kovid-19 testleri pozitif çıkan Baykalmış, hastalığı yenip, görevinin başına döndü. Pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşandığını söyleyen Baykalmış, vatandaşların yardımına vefa gruplarıyla koştuklarını bildirdi. Uzun süre evlerine giremediklerini kaydeden Baykalmış, "Bu da bizim risk grubuna girmemize yol açtı. Ne kadar maske, mesafe kurallarına uysak da bazı personelimiz ve ben bu illete yakalandık. Özellikle devletimizin uygun gördüğü ilaçları kullandık, tavsiyelere uyduk. 10 günlük bir karantina süreci var, buna uyduk. Ancak eşime ve 2 çocuğuma bu hastalığı bulaştırdık. Çocuklar 18 yaşın altında olduğu için daha hafif atlattı" dedi. "Ateş düştüğü yeri yakar" diyen Kerem Baykalmış, "Bizde şöyle bir psikoloji var; 'Biz bunu kapmayız, kapsak da geçiririz'. Ama çevremizden birçok sağlıklı insanın vefat haberleriyle inanılmaz derecede üzüldük. Eşimizden, dostumuzdan akrabalarımızdan birçok insanın bu rahatsızlığa yakalandığı oldu. Bu işin şakası yok" diye konuştu.Hastalığı ağır geçirmediğini belirten Baykalmış, "Eşimin vücut ağrıları nedeniyle döktüğü gözyaşlarına şahit oldum. Kimi insanlar bunu hastanelerde geçirdi. Bazıları solunum zorlukları çekti. Kimi insanlar entübe oldu. Kimi insanları kaybettik. Kimi insanlar kurtuldu. Bu insanlara tekrar sorsanız, eminim ki evlerinden çıkmazlar. Maske, mesafe kurallarına uyacağız ve kesinlikle bu işi hafife almayacağız" dedi.