Masal terapisıyle ‘şifa’ dağıtıyor

Manisa'nınŞehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren, öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' problemi yaşayan Yakup Efe (38), hayatındaki zorlukları bir bir aştı. Henüz 2 yaşındayken annesini, 15 yaşında ise babasını kaybeden Efe, 'disleksi' nedeniyle okul çağı döneminde sıkıntılar yaşadı. Okuma, yazma ve öğrenme sıkıntıları çeken Efe'nin hayatı, 15 yıl önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde işçi olarak çalışmaya başlamasıyla değişti. Hastanenin arşiv bölümünde yalnız başına çalışan Efe, görevli bir doktorun rahatsızlığını fark etmesiyle özel eğitime alındı. Efe'ye 'disleksi' teşhisi konuldu. Yapılan tedavinin yanı sıra özel eğitim ile Efe, engelleri aşarak normal birey, seviyesine ulaşabildi. Ayrıca aldığı masal terapisi eğitimi ve uzmanlığının ardından hastalara yardımcı olmaya başladı. Yakup Efe, hastalara masal ve hikayelerle terapi uygulayarak tedavi sürecine destek sağlıyor.Yakup Efe, "Disleksi nedeniyle buhran geçiriyordum. 'Akıllı mıyım, salak mıyım?' diye, düşünüyordum. Ben de kolay yolu seçerek yıllarca salak olduğumu düşünerek yaşadım" dedi. Aldığı masal terapisi eğitimi, uzmanlığı ve eğitici eğitimlerin ardından 3 yıldır masal ve hikayeler üretmeye başladığını dile getiren Efe, "İki gazetede köşe yazarlığı, YouTube kanalımda hikaye ve masal anlatıcılığı yapıyorum" diye konuştu.