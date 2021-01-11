Pandemide sağlıklı atıştırmalığa dikkat

KORONAVIRÜS salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla birçok kişi sağlıklı beslenmeye yöneldi. Gün içinde tüketilen kola ve cips gibi ürünlerin yerini sağlıklı ve diyet olarak satılan atıştırmalıklar aldı. Diyet yapan veya sağlığına zarar vermeden tatlı tüketmek isteyenler ise tam tahıllı, meyveli, mısır gevrekli barlara ve konserve meyvelere yöneldi. Diyetisyen Derya Zünbülcan, tüketicileri aldıkları ürünlerin etiketlerini okumaları konusunda uyararak, "Tükettiğimiz her ürün parçalarına ayrılıp hücrelerimize katılıyor. Tükettiğimiz besinler hücrelerimiz için birer mesajcı haline geliyor. Kilo kontrolünü sağlamak adına ara öğünlerde tüketilen pirinç patlakları, içerdiği pirinç sayesinde kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. 'Şekersiz' diye satılan limonatalarda ise şeker yerine geçen ve kilo kontrolünü zorlaştıran katkı maddeleri bulunuyor. Paketli ekmek alırken, içerisinde koruyucu madde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor, hazır tostların içinde de şeker bulunabiliyor. Paketli şarküteri ürünlerinin ise yine içeriğinin iyi okunması gerekiyor, katkı maddesi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.