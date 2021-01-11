Söke’ye kurulan dev kağıt fabrikası üretime başlıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli Kipaş Holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor. Kağıt sektöründeki ilk yatırımını Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapan firmanın bu alandaki ikinci durağı ise Aydın'ın Söke ilçesi oldu. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönüm üzerine kurulan kağıt fabrikası yatırımında sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek dev tesiste üretimin martta başlaması planlanıyor. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye'nin ithal ettiği kağıtlar üretilecek. Bin 700 kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, "Burası 550 milyon dolarlık bir yatırım. 2. makine geldiğinde de 700 milyon doları geçecek. Fabrika kendi branşında Avrupa'nın en büyüğü olacak" dedi.