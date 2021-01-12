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42 günde 82 milyon liralık ceza kesildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
42 günde 82 milyon liralık ceza kesildi
İZMIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler koronavirüsle mücadeleye büyük katkı sağlıyor. İzmir'de koronavirüs vaka sayılarının düşmesinde İzmir polisinin çabası etkili oldu. Gece-gündüz demeden çalışan İzmir polisi koronavirüsle mücadelenin 'gizli kahramanı' olarak dikkat çekiyor. Denetimlerini her geçen gün daha da sıklaştıran İzmir polisi 1 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında kural tanımazlara adeta ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde toplam 26 bin 575 kişinin sokağa çıkma yasağını deldiği belirlendi. Bu kişilere toplam 82 milyon 922 bin 800 lira ceza kesildi. 8-11 Ocak tarihlerindeki hafta sonu yasağında ise 3 bin 204 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği öğrenildi.
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42 günde 82 milyon liralık ceza kesildi
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