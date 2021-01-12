Altay’da Cocalic kaldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Edin Cocalic'in kadroda tutulmasına karar verildi. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girmeye çalışacak.