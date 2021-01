Çöpe atılan kitapları toplayıp dükkan açtı

İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Doğan Karabil ,1975 yılında kapıcılık yaptığı dönemde, 'sokağa atılan kitapları çöpe gitmesin' diye toplayarak bir tezgah açtı. Daha sonra bir dükkan tutup, ikinci el kitap alıp satmaya başlayan Karabil, işi büyüttü. Karabil, dükkanındaki rafları 46 yılda her çeşitten toplam 100 binin üzerinde kitapla doldurdu. Alsancak Mahallesi, 1440 Sokak'taki dükkanıyla zamanla İzmir'in en bilinen tanındık sahaflarından biri haline gelen Karabil, kitap severlere hizmet vermeye devam ediyor. Babaları yaşlandığı için dükkanı kız kardeşiyle devraldıklarını söyleyen Dilek Koca Karabil (39), "Babamın başladığı dönemlerde sahaf sayısı daha çokmuş. Fakat zamanla azalmış. Biz ikinci kuşak olarak sahaflığı devam ettiriyoruz. İzmir'in en eski sahafıyız. Pandemi öncesinde, 'Yeter ki oku, çay bizden' kampanyamız vardı. Üst katımızda plak vardı, gençler gelip oturuyorlardı. Orta yaş sınıfı alt katta dolanıyordu. Kimisi ise sadece kitap kokusunu almak için geliyordu. Sığamadığımız için karşıya bir dükkan daha açtık. Orada dil üzerine kitaplar var. Her dilden kitap bulunabilir" dedi.Sahaflığın ruhuna iyi geldiğini anlatan Dilek Koca Karabil, "Babam sahafta durduğu zaman okuyordu. Bir kitabı bırakıp, diğerini alıyordu. Hepsine göz gezdiriyordu. İçeriğini anlamaya çalışıyordu. Şu an 100 binin üzerinde kitap var. Plak, CD ve kaset de satıyoruz. Az da olsa, müşteriyi kırmamak amaçlı sıfır kitap da satıyoruz. Onun dışında ikinci el kitaplarımız var. Aklınıza gelen her türden kitap var. 'Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı' derler ya, o misal buradan çıkan kitap geri geliyor" diye konuştu.