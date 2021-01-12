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Duayen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Duayen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığı yapan Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu ve duayen sanayici Ahmet Kemal Baysak'ın 9 Ocak'ta koronavirüse yenildi. Baysak için Karşıyaka Belediyesi önünde tören düzenlendi. Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç, Baysak'ın Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sembol ismi olduğunu söyledi. Cevat Mahmudoviç, Baysak'ın yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ettiğini aktararak, "Atalarına ve vatanına duyduğu aşkı çalışmalarıyla ispatladı. Kemal Baysak adı hatıralarımızda en iyi şekilde kalacaktır" diye konuştu. Baysak'ın oğlu Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak ise dolu dolu bir hayat yaşadığını söyledi. Konuşmaların ardından Baysak'ın tabutu üzerine karanfil bırakıldı, ve dua edildi. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Baysak, Soğukkuyu Mezarlığına defnedildi.
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Duayen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
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