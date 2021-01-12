Ege’de İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 81 ildeki 'Okulları bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' talimatı ile Ege Bölgesi'ndeki tüm okullar katıldı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Ömer Seyfettin İlkokulunda saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul öğretmenleri ve bazı öğrencilerin katılımı ile bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Okulun 2. sınıf öğrencisi Aras Gümüş de kardeşi Arda ile ellerindeki Türk bayrağıyla etkinlikte yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin sohbet ettiği Gümüş, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını beklediğini söyledi. Gümüş, kardeşi Arda'nın boyu kısa olduğu için bayrağı tutabilmek amacıyla evden tabure getirdiğini ifade etti. 'HEP BİR AĞIZDAN'Denizli'deki 808 okulda İstiklal Marşı okundu. Evlerindeki 187 bin 682 öğrenci ile öğretmenler de EBA üzerinden törene katıldı. Manisa'da 1047 okulda tören düzenlendi. Aydın'da 846 okulda, Uşak'ta ise 320 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.