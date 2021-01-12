Köydeki 136 yıllık cami süslemeleriyle büyülüyor

MANİSA'NIN Demirci ilçesi merkezine 40 kilometre uzaklıkta mahalle statüsündeki 300 nüfuslu Ahatlar köyünün 136 yıllık camisi, duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, duvarları süslemelerle bezeli Ahatlar Camisi, yalnızca bölgeyi gezen ziyaretçilerin değil sanat tarihi meraklılarının ve araştırmacıların da dikkatini çekiyor.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Halil İbrahim Eryılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Özgür Yıldız ile cami hakkında iki yıl süren bir araştırma yaptıklarını ve bunu bir makalede yayımladıklarını belirtti. Caminin geç dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıdığını aktaran Eryılmaz, "18'inci yüzyılda Batılılaşma hareketleri ile birlikte Batı kaynaklı Barok ve Rokoko süslemeler ilk önce İstanbul'da saray çevresinde görülmeye başlandı. Bu desenlerin içine daha sonra duvar resimleri de girmeye başlamıştır. 18'inci yüzyılın yarısından itibaren Anadolu'da da kısa bir sürede duvar resimleri görülmeye başlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Demirci Ahatlar Mahallesi'nin camisidir. Bu motifler, muhtemelen o dönemde gezici gayrimüslim nakkaş veya ressamlar tarafından çizilmiş. Böyle eserlerin yok olmaması için koruma altına alınması gerekiyor" dedi. Cami imamı Veysi Bıçak da eserin kaybolmaması için mahalle muhtarı ve mahallelilerin desteğiyle gayret gösterdiklerini belirtti.