Öğrencıler tabletlerıne kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 669 adet tablet bilgisayar geldi. Tablet bilgisayarlar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından, dağıtılmak üzere, okul müdürlerine teslim edildi. Okul müdürleri tablet bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Okul müdürlerimiz de tablet bilgisayarları öğrencilerimize ulaştırdı. Manisa genelinde en çok tablet kazanımı ilçemize ait ve ihtiyaca göre dağıtımın devamının gelebileceği söz konusu. Tablet dağıtım kriterleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tamamen objektif kriterlere dayalı, sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor. Öğrenci isimleri de okul idarecileri tarafından yine objektif olarak belirleniyor. belirlenen kriterler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını teslim ettik" dedi.