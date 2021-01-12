Pınarbaşı’nda taş ocağına tepki

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtindeki özel bir şirkete ait taş ve mıcır ocağı, yöre halkının tepkisine neden oluyor. Taş ocağından gelen tozlar nedeniyle evlerinin penceresini açamadıklarını, vurgulayan vatandaşlar, patlatılan dinamit nedeniyle de korku ve tedirginlik yaşadıklarını söylüyor. Toz nedeniyle hastalanmaktan korktuklarını belirten mahalleli, yoğun kamyon trafiğinin de gürültü kirliliğine yol açtığını belirtiyor. Geçen yıllarda da ruhsatı veren Bornova Belediyesi'nden ocağın taşınmasını isteyen mahalleli, şimdi de sorunlarını Ankara'ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na taşımaya hazırlanıyor.MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cemil Çulhaoğlu, dinamitle yapılan patlatılmalar nedeniyle evlerin deprem anında olduğu gibi sallandığını belirterek yerleşim yerinde bu ocağın olmaması gerektiğini iddia etti. Çulhaoğlu, Bornova'nın Pınarbaşı Mahallesi'nin 850 yıllık tarihi bir geçmişi olduğunu hatırlatarak "Taş ve mıcır ocağı, buraya zarar veriyor. Ocağın bulunduğu yerin 500-600 metre ilerisinde okullar var. İşletmede yapılan, en ufak dinamit patlatması dahi çevrede korku ve paniğe neden oluyor. Patlamalar genellikle sabah saatlerinde yapılıyor ve deprem oluyormuş gibi sarsıntı meydana geliyor" diyor. Bölgede camların açılmadığını belirten Çulhaoğlu, "Biz 13 bin imza topladık. Bornova Belediyesi başta olmak üzere pek çok yere, ruhsatın iptali için başvurumuzu yaptık. Şimdi de Ankara'ya konuyu taşıdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan hava emisyon ölçüm raporunda da Pınarbaşı'nın hava kirliliğinin ciddi boyutta olduğu açıklandı. Bölge orman sahasında. Aynı zamanda yoğun bir yerleşme bölgesi oldu. Normal şartlarda taş ve mıcır ocağı ruhsatı verilmemeliydi" dedi. Bornova Belediyesi'nin AK Parti Meclis Üyesi Akın Dalgıç ise, "Herkes temiz bir ortamda çocuklarını büyütmek ister. KOAH hastalıklarının çoğalmasından nedeniyle işletmenin daha farklı bir yere taşınmasını istiyoruz. Umarım bu isteğimizi geri çevirmezler" diye konuştu.Taş ocağından önceki Pınarbaşı ile şimdi yaşadıkları mahalle arasında büyük fark olduğunu ifade eden Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Koray Doğru, "Eskiden burası yeşildi. Temiz bir havası vardı. Artık sadece toz ve toprak var. Semtimiz, yaşanmaz bir yer oldu. Bu sadece Pınarbaşı'nın değil, İzmir'in de sorunu. Bu görüntü, İzmir'e yakışmıyor" dedi. Gürpınar Mahalle Muhtarı Osman Bağcı, "Okullarımız, ocağın olduğu bölgeye çok yakın. Dinamit patladığında tedirgin oluyoruz. Biz de Pınarbaşı'nı ocaktan kurtarmak adına geçen dönem çok uğraştık. Eskiden Pınarbaşı'nın havası temiz. Şimdi gelin görün artık tozdan geçilmiyor. Çamaşırlarımızı temiz asıyoruz, pis alıyoruz. Artık bıktık"diye konuştu. Mustafa Kanöz ise, "Sürekli mahallede kamyon trafiği var. Bu ocağın artık Pınarbaşı'ndan kalkmasını istiyoruz" diye ifade etti.