Seyyarların kayıt talebi

İZMİR'DE 10 bin üyeye sahip 6 kooperatif ile 5 dernek bundan sonraki faaliyetlerini İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında sürdürme kararı aldı. Türkiye'de ilk kez hayata geçen 'Seyyar Satıcılar Esnaf Meclisi'nin de ilk toplantısını yapan üyeler, kentteki 200 bin sokak satıcısı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de seslendi. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, sabit işyerlerinin olmadığı bölgelerde kayıt altına alınarak ve sosyal güvenceye kavuşarak çalışmak istediklerini söyledi. Türkiye'de sokak satıcıları için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Laçin, "Toplam 10 bin üyesi bulunan 6 kooperatif ve 5 derneğin güç birliği yapma kararı aldığını vurgulayan Başkan Laçin, "Bugün dernek merkezimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Meclis'de, çalışmalarımızı tek çatı altında sürdürme kararı aldık. Pandemi sürecinde genel kurul yapılamaması kararının kalkmasıyla bu kararı resmi hale getirip İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında devam ettireceğimizi büyük bir mutlulukla ifade ederim" dedi.