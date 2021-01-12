Sudenaz bir haftadır kayıp

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde yaşayan Arkas Meslek Lisesi Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Sudenaz Serter (17), 4 Ocak günü staj için özel bir lojistik firmasına gitmek üzere sabah evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Cep telefonu o günden beri kapalı olan genç kızın, en son staja gitmek için otobüse bindiği belirlenirken, ailesi kızlarının bulunması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.Serter çifti, tek çocukları olan Sudenaz'ın bulunması için her yere baktıklarını ve kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi. Evlendikten 12 yıl sonra Sudenaz'a hamile kaldığını belirten anne Filiz Serter, "Kızım, bir telefon etsin, 'İyiyim desin' başka bir şey istemiyorum" dedi. Baba Ali Serter ise, "Bir daha kızım, eve dönmedi. Telefonları da kapalı. Kimseyle konuşmamış. Kavgamız olmadı. Ay sonuna doğru Sudenaz'ı istemeye geleceklerdi. Aralarında söz yüzüğü takmışlardı. Nişan için yaşının 18 olmasını bekliyorduk" dedi. Polisler, Sudenaz'ı bulmak için harekete geçti