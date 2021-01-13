Deniz çayırları için BM destekli proje

BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde hayalet ağlar ve kaçak avcılık malzemeleri, 'su altının ormanları' olarak bilinen deniz çayırlarını tehdit ediyor. Bu nedenle, Ege Ekoturizm Derneği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Çevre Fonu destekli proje başlatıldı. Bölgede 19 adayı kapsayan ve 700'den fazla deniz canlısını barındıran Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın derinlerine inen uzmanlar, deniz çayırlarının üzerindeki hayalet ağ ve kaçak avcılık av malzemelerini temizledi.Proje koordinatörü ve su altı eğitmeni Koray Gerçe, merkezi Ayvalık'ta bulunan Ege Ekoturizm Derneğince, BM Küresel Çevre Fonundan destek temin edilerek Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki deniz çayırlarının haritalanması, sağlık durumlarının yanı sıra çevreye, ekonomiye ve ekolojiye etkisini araştıran projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Deniz çayırlarının halk arasında "erişte" olarak bilindiğini hatırlatan Gerçe, "Ege kıyılarında bol rastlanılan bir canlı türüdür bu. Birçok hayvan türü ve alglere ev sahipliği yapmaktadır. Balıkların barınma alanıdır. En önemli özelliği de karbon emilimi tutarak metrekare başına günde 10 litre oksijen sağlıyor. Adeta denizlerin ormanı konumundadır. Ayvalık, denizdeki bu kadar bol bir biyoçeşitliliğe sahip olmasını bu deniz çayırlarına borçludur. Yerel yönetimlerden de destek bekliyoruz" dedi.