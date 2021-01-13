İzmir’e 5 yıldızlı öğrenci yurdu

İzmir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan 4 etaptan oluşan 7 bin kişilik öğrenci yurdunun, kız öğrencilerin kalacağı 2 bin kişilik ilk etabı tamamlandı. İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek. Eski yurtlardaki ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı ve ayakkabılığı olacak. 430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı, büyük mescit gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor. Tüm etapları bittiğinde basketbol, futbol, tenis, voleybol gibi sportif alanların da bulunacağı kampüs, öğrencilere huzurlu barınma imkanı sunacak. Yurt müdürü Fatma Bektaş, üniversite öğrencilerine otel konforunda barınma imkanı sağlamak istediklerini ve bu kapsamda yapılması planlanan 2 bin kişilik yurttaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri yurtta, barınmanın yanı sıra yemek, temizlik ve güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Bektaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 'Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar' bilinciyle, gençlerimizin en güzel şartlarda, konforlu yurtlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu anlamda böyle bir yurdun yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik Spor Bakanımız ile İl Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Fatma Bektaş, 1960'lı yıllardan kalma eski yurtlarında doğal olarak zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade ederek, öğrencilerin en güzel koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı. Bu doğrultuda inşaatına başlanan yurdun, kısa sürede tamamlandığını dile getiren Bektaş, "Yurdumuz 5 yıldızlı otel konforunda, odalar 4 kişilik, tuvaleti, banyosu içerisinde. Yataklar ayrı, çalışma alanı ayrı şekilde dizayn edildi" diye konuştu.