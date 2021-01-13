İzmirlinin parasıyla kurtarma operasyonu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılı aralık ayında 'şoför esnafımızın işlerini geliştirip ekmeklerini büyüteceğiz. Çünkü biz halk belediyeciliği yapıyoruz' diyerek Seferihisar'dan İZTAŞIT uygulamasının startını verdi. Kent merkezinin dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje için Seferihisar pilot bölge seçildi. İlerleyen süreçte pilot uygulamanın İzmir'in dış ilçelerinin tamamında uygulanması planlandı.Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatiflerini, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil etmeyi hedefleyen proje kapsamında Seferihisar'da hizmet veren taşıma kooperatifleri SS 43 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adı altında birleşti. Araç sahipleri, hep birlikte tek tip 28 yeni otobüs satın aldı. Ardından da İzmir Seferihisar arasında ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde seferlere başladı. İzmirim kartla binilen araçların sefer saatleri de ESHOT Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yayınlandı.Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Kooperatife üye araçlara binen yolcu sayıları düşünce kooperatif zarar etmeye başladı. Buna bir de KOVİD-19 salgını nedeniyle hayata geçirilen kısıtlamalar eklenince zarar ikiye üçe katlandı. Durum böyle olunca kooperatif borç batağına saplandı. Sadece akaryakıt kaleminde piyasaya 2 milyon liranın üzerinde borç birikti. Tunç Soyer'le görüşerek içine düştükleri zor durumu anlattı, destek istedi. Soyer'de İzmirlinin parası ile Seferihisar'da taşımacılık hizmeti yapan kooperatif üyelerini kurtarmak için operasyon başlattı. İzmirlinin parası ile kooperatiften kiralanan 9 araç belediye şirketlerinin otoparklarına çekildi. Üstelik memur ve işçi personele toplu taşım kartı veriliyor olmasına rağmen dikkat çekmesin diye de araçların üzerine personel servisi tabelası kondu. İZULAŞ VE ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce araç dururken kooperatife her ay 'kira bedeli' adı altında 450 bin lira kaynak aktarılması skandal olarak nitelendirildi.İZTAŞIT'lar: 975 Seferihisar - F. Altay (Ulamış'a girmez) 985 Seferihisar - F. Altay 986 Ürkmez - Seferihisar 987 Ürkmez - F. Altay 989 Orhanlı - Seferihisar 990 Beyler - Seferihisar 991 Çamtepe - Seferihisar hatlarında hizmet veriyor.