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Kula’da tarihi evler restorasyon bekliyor

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Kula’da tarihi evler restorasyon bekliyor
MANİSA'NIN kendine has cumbalı konakları, camileri, çukur çeşmeleri, hanları, hamamları, Rum evleri ve kiliseleri ile Ruhban Okulu'nun olduğu bini tescilli 3 bin tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Değerli mimari örneklerin yer aldığı ve açık hava müzesini andıran görüntüsü ile günümüze kadar ulaşan tarihi Kula evlerinin birçoğunun yıkılma tehlikesine karşı uyarı levhaları asıldı. Yıkılma tehlikesi oluşan birçok binanın etrafına ise demir korkuluk yapıldı. Az sayıda konak, restore edilerek pansiyon, otel veya kafe olarak işletilirken, pek çoğu da kaderine terk edildi. Kimi evlerde oturanlar ise restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bakım yapamıyor.
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Kula’da tarihi evler restorasyon bekliyor
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