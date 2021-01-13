Kütüphanesiz okul kalmayacak

İKİSİ de Türkçe öğretmeni olan Gönül Kovan Gürakan ve eşi Alparslan Yılmaz Gürakan, Manisa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli köy okullarında kütüphane açmak için hareket geçti. Öğretmen çift, 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi kapsamında 3 bin kitabın yer aldığı 8. 'Kitap Kumbaram Kütüphanesi' Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Köyü Ortaokulu'nda açıldı. Proje kapsamındaki 8. kütüphanenin açılışına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, Şube Müdürü Mehmet Sakal, kurum müdürleri, Manisa Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu Müdürü Mustafa Dilbaz, Müdür Yardımcısı Reyhan Sarıçalı, Şehzadeler ilçesi Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Alpaslan Gürakan katıldı. Açılışta konuşma yapan Esenyurt Köyü Ortaokulu Müdürü Mutlu Tarhan emeği geçen herkese teşekkür etti. Demirci Kaymakamı Adem Kaya tarafından teşekkür belgesi ve okul müdürü Mutlu Tarhan tarafından kitap bağışından dolayı Gönül Kovan Gürkan'a plaket takdimi ile program sona erdi. Gönül Kovan Gürakan, "Kütüphane kurmaya devam edeceğiz" dedi.