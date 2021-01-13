Menemen’de kura çekimi yine olmadı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'Zimmet ve irtikap' suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Aksoy'dan boşalan Menemen Belediye Başkanlığı koltuğu için mecliste yapılan seçimlerden bir sonuç alınamayınca kura çekimi yapıldı. Kura çekimi usulüne aykırı yapılınca İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu. CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi için 7 Ocak'ta da meclis toplandı, bu kez CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı. Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, görevlendirildi.Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı. İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı için Belediye Meclis Salonu'na geldi. AK Parti ve MHP'li üyeler dışında CHP'li 2 üyenin bulunduğu salonda, toplantı için yeterli üye sayısına ulaşılamadı. Vali Yardımcısı Doğan, Meclis toplantısının yarın (Bugün) saat 14.00'de yapılacağını bildirdi. 15 meclis üyesinin katıldığı toplantıda 17 üyeye ulaşılamadığı için kuranın ya;ılamadığın belirten AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, "Yarın (Bugün) kura çekiminden kaçış yok" diye konuştu.