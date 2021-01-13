Pamukkale 2021’e hızlı giriş yaptı

DENİZLİ'DEUNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, yılın ilk 11 gününde 6 bin 850 kişi gezdi. Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Pamukkale'ye gelen misafirler, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleri görme şansını yakalıyor. Dört mevsim ilgi gören beyaz cennet, yeni yılda da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 625 bin kişiyi ağırladıklarını hatırlattı. Aşı uygulamasının ardından Pamukkale'nin yeniden eski günlerine döneceğini belirten Akyol, "Turizmi canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlk 11 günlük süreçteki ziyaretçi sayısı, ilerleyen dönem için güzel bir rakam gibi gözüküyor. Pamukkale'de geçmiş yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde yoğunluğun yaşanması sevindirici" dedi.