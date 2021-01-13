Pıtbull, 3 koyunu telef etti

DENİZLİ'NİN Bozkurt ilçesinde bağlı olduğu yerden henüz bilinmeyen bir şekilde kurtulan pitbull cinsi köpek, İnceler Mahallesi'nde yolda dolaşırken Rıza İşcan'a ait olan ağıla doğru yöneldi. Köpeğin gelmesiyle ürken koyunlar koşuşturmaya başlayınca olanlar oldu. Pitbull cinsi köpek ağıla koyunların içerisine daldı ve 3 koyunu öldürdü. Daha sonra 12 koyunun ağız bölümlerini parçaladı. Koyun sahibi ve çevredekilerin ağıl içerisindeki hayvanların bağrışmasıyla gördükleri manzara karşısında şok oldu. Koyunlara saldıran köpek av tüfeği ile vurularak etkisiz hale getirilebildi. Durum hemen jandarma ekiplerine bildirildi. Bu arada Meclis Üyesi de olan veteriner hekim Şükrü İrimağzı da olay yerine çağrıldı. Yapılan ilk inceleme sonrası ağız bölümleri parçalanan koyunların hızla kesilmesine karar verildi. Jandarma ekipleri, köpeğin sahibini gözaltına aldı. Koyunları telef olan ağıl sahibi Rıza İşcan ise büyük üzüntü yaşadı.