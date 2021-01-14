6 ayda bırıktırıp 6 saatte sayamadılar

2. Sanayide esnaflık yapan Ümit Yücel ve Serkan Yüksel isimli iki arkadaş, boş olan klima gaz tüpünü kumbaraya çevirdi. Sigara kullanmayan iki arkadaş her gün ceplerindeki bozuk parayı bu kumbaraya atarak biriktirdi. Koronavirüs nedeniyle işleri durgunlaşan iki arkadaş, ödemelerini gerçekleştirmek için kumbarayı açmaya karar verdiler. Yaklaşık 6 ayın sonunda açılan ve sayımı 6 saat süren kumbaranın içinden 9 bin 823 lira çıktı. Kumbarayı tam dolduramadıkları için üzüntülü olduklarını ifade eden Ümit Yücel, "Kumbaramızı tam dolduramadık aslında. Bu konuda biraz üzüntülüyüz. Kira, elektrik, su, doğal gaz, araç ve ev kredisi gibi ödemelerimiz var. Açmamaya karar vermiştik ama mecbur kalınca açtık" dedi. Serkan Yüksel ise, "Paraları 6 saatte saydık. 1 lira ve 50 kuruşla karışık olduğu için öncelikle birbirinden ayırdık. Teker teker saymaya devam ettik ve sonucu elde ettik" ifadelerini kullandı.