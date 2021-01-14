Çocuklarda migren artış gösteriyor

salgınıyla birlikte çocukların evde geçirdiği süre de arttı. İzmir Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, pandemi döneminde çocuklarda görülen migrenin yüzde 50 arttığını söyledi. Dr. Özoğlu, "Pandemi döneminde anne ve babalar da endişeli. Herkesin iş düzeni değişti. Çocuklar okula gitmiyor, yeni bir hayat düzenine geçtik. Bu değişiklikler tabi ki çocukları da etkiliyor. Normal yaşantılarının yanı sıra belirsizlikler onları endişelendirebiliyor. Bu endişeler nedeniyle çocukların aileleriyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkileri sekteye uğradı. Bu değişiklikler çocukları endişeye sevk ettiğinden çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de çocuklarda pek akla gelmeyen bir hastalık olan migren. Daha çok yetişkin hastalığı olarak biliniyor. Fakat çocuklarda da çok küçük yaşlardan itibaren migreni görebiliyoruz" dedi. Anne-babalara da çağrıda bulunan Uzman Dr. Can Özoğlu, "Belirsizlikleri azaltmamız gerekiyor. Uygun bir dille onların endişelerini azaltmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak çocuk, kendi soyut endişelerini buna katıyor. Olduğundan daha tehlikeli bir boyut kazanabiliyor endişeleri" diye konuştu.