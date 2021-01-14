Denızlı’ye 18 yılda 18 baraj 10 gölet

ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda Denizli'ye 203 adet tesis ile 3 milyar 342 milyon 465 bin 967 TL yatırım yaptıklarını açıkladı. DSİ, tarım arazilerinde en yüksek faydayı sağlamak ve dışa bağımlı olmamak için çalışmalarına devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Denizli ilinde inşa edilen 72 sulama tesisi ile 856 bin 827 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ifade etti, "Denizlili çiftçilerimize yıllık 1 milyar 103 milyon 346 bin 300 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Denizli'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 96 Bin 590 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 150 milyon 700 bin TL katkı sağlanacaktır" dedi.