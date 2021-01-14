Emniyet şeridini ihlal eden kaçamayacak

yaşayan elektrik ve otomasyon uzmanı Üzeyir Akova, sıkışık trafikte beklerken emniyet şeridine giren kural tanımazlar için kolları sıvadı. Genç girişimci Üzeyir Akova, yol güvenliğinde tehlike yaratan durumları emniyet güçlerine bildiren, 'Railbot' adı verdiği cihaz geliştirdi. Emniyet şeridini ve hız sınırını ihlal eden araçları tespit edecek olan cihaz ile trafik kazaları da kaydedilecek. Yol kenarındaki bariyerler üzerinde cihazın hareket edecek şekilde tasarladığını belirten Üzeyir Akova, cihazın otomasyon aşamasının tamamlandığını belirtti. Akova, "Şu an cihaz, tasarım halinde. Gerçekleştirmesini istediğimiz özellikleri yazılım olmadan yerine getiremez. Yazılım için gerekli desteği alarak uygulamaya geçmek istiyoruz" dedi.Cihazın sürücülerdeki yakalanma duygusunu canlı tutmak üzere oluşturulduğunu belirten Akova, "Bu Türkiye'deki ilk yerli otonom robot projesidir. Yazılım ve gerekli entegrasyonlarla ilgili çalışmamız sürüyor. İki şekilde geliştirildi. Karayollarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü olumsuz senaryoyu içerisindeki yazılımla belirleyecek ve bunları ilgili birimlere gönderecek" dedi.