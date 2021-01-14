İkinci yarı çok daha zor olacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayıp Antalya'da kampa giren Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. İkinci yarı hazırlıklarını değerlendiren Özbalta, "İkinci yarıda biz takım olarak oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkmak istiyoruz. Mücadelenin çok fazla olacağı bir ikinci yarı olacak. Takımımızın geldiği bu noktada da kampımız çok daha verimli geçiyor. Her hocanın çalışmak isteyeceği bir ortam bulunuyor" diye konuştu.