Ulus Dağı’nın etekleri turizme kazandırılıyor

Sındırgı ilçesinde, 1769 metre rakımlı Ulus Dağı'nın eteklerinde yer alan eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak, yürüyüş yollarıyla turizme kazandırılacak. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesince "Hisaralan İda Madra Jeoparkı Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında, Hisaralan Termal Turizm Bölgesi ile Çoturtepe mevkisindeki tarihi hapishane, Asar mevkisinde bulunan 36 su sarnıcı, kayalardan oluşan kilise yerleşimi ve dikitlerin yer aldığı bölgenin gezilebilmesi amacıyla yürüyüş yolları yapılacak. Misya Yürüyüş Yolları adıyla 21 kilometre uzunlukta oluşturulacak güzergahta ziyaretçiler at binerek safari yapabilecek, endemik bitkileri inceleyerek zirvede oluşturulan alanda gökyüzünü gözlemleyebilecek. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İnsanlar hem Kazdağları hem Madra Dağı hem de Ulus Dağı'ndaki karstik yapı taşlarını ve özel şekillerini görebilecek. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir üçgeninde artık bölge bir turizm destinasyonuna dönüşmüş olacak" dedi.