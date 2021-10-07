1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir? Birinci Dünya Savaşı’nın Çıkmasına Neden Olan En Önemli Etken ve Olay Nedir?

1. Dünya Savaşı bir süredir devam eden ve büyük devletlerin birbirine düşmesine neden olan birçok farklı gizli etmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk küresel savaşın görünen nedenlerinin altında yer alan gizli nedenler ise savaşın olduğundan daha büyük bir alana yayılmasına sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülkede rejim değişikliği yaşanmıştır.

1. DÜNYA SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

Birinci Dünya Savaşı'nın görünen ve gizli olmak üzere 2 başlıkta incelenen birkaç nedeni bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın görünür nedeni Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı olan Franz Ferdinand'ın Saraybosna'ya yaptığı ziyaret sırasında Sırp bir milliyetçi tarafından suikaste uğramasıdır.

1. Dünya savaşı'nın çıkmasına neden olan en önemli etken nedir sorusunun cevabı ise 1. Dünya Savaşı'nın gizli bir diğer adı ile ise özel sebepleri olarak karşımıza çıkar. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden en önemlisi Almanya Devleti ile Fransa Cumhuriyeti arasında uzun süredir problem yaratan Alsas – Loren bölgesidir. Diğer özel sebep ise Sanayi Devrimi sonrasında büyük devletlerin gelişmek için hammaddeye ihtiyaç duyması ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sömürgecilik yarışına girmiş olmalarıdır. Sömürgecilik yarışında ilk sıralarda yer alan devletler ise Birleşik Krallık, Almanya Devleti, Fransa Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan olarak karşımıza çıkar.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI NEDEN ALMANYA'NIN YANINDA YER ALDI?

Osmanlı Devleti, savaş başladığı sırada bu savaşta yer almak istemiyordu. Ancak savaşın ilerlemeye başladığı dönemde Osmanlı içerisinde yer alan Alman sevgisi, ekonomik nedenler ve İtilaf Devletleri'nden kaçmaya çalışan Breslau ve Goben isimli iki Alman gemisinin Osmanlı karasularına sığınmasıdır. Bu sığınma sonrasında Osmanlı İmparatorluğu bu iki gemiyi satın alarak isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiş ancak gemilerin komutasını Almanlardan almamıştır. Türk gemisi olarak kabul edilen bu iki geminin Rus limanlarını bombalaması ise Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Dönemin padişahı olan V. Mehmet Reşat, bu olayların ardından 11 Kasım 1914 tarihinde resmi olarak 1. Dünya Savaşı'na katıldıklarını ilan etmiştir.

İTİLAF DEVLETLERİ OSMANLI'NIN 1. DÜNYA SAVAŞI'NA GİRMESİNİ NEDEN İSTEMİYORDU?

İtilaf Devletleri, birçok farklı sebepten ötürü Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yer almasını istememiştir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

Eğer Osmanlı İmparatorluğu savaşa girerse 1. Dünya Savaşı'nın sınırları genişleyecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi ile beraber İngiliz Devleti'nin sömürgelerine giden yollar tehlikeye girecektir. Şark meselesinin geleceği ortam karışacaktır. Birleşik Krallık'ın ve Fransa Cumhuriyeti'nin sömürgeleri arasında yer alan Müslümanların Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi ile birlikte isyan etme ihtimali bulunmaktadır. İtilaf Devletlerinin en büyük müttefiklerinden olan Rusya'ya ulaşmanın en kolay yolu boğazlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi İtilaf Devletleri'nin Çarlık Rusya'ya ulaşmasını zorlaştıracaktır.

1. DÜNYA SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

1. Dünya Savaşı, dünyanın kaderini değiştirmiştir. Görünen bir nedeni olmasına rağmen 1. Dünya Savaşı'nın asıl nedenleri Almanya ve Fransa arasındaki Alsas – Loren meselesi ve Sanayi İnkılabı sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik arayışıdır.

1. DÜNYA SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlamış ve 20. Yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı olan Ferdinand'ın öldürülmesi sonrasında Sırbistan Krallığı'na oldukça zorlu ultimatomlar verilmiştir. Bu ultimatomun şartlarını kabul etmeyeceğini belirten Sırbistan'a yanıt olarak ise 28 Temmuz 1914 tarihinde Avusturya – Macaristan İmparatorluğu savaş ilan etmiş ve bu savaş ilanı ile birlikte 1. Dünya Savaşı da başlamıştır.