“1. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu” uzmanları bir araya getirdi

Nükleer tıp alanındaki güncel gelişmeler, sorunlar ve çeşitli çözüm yöntemlerinin tartışıldığı sempozyumda, multidisipliner bir yaklaşımla çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde son teknoloji tedavi yöntemleri gündeme alındı. Beş oturumda gerçekleştirilen sempozyuma akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sempozyumda YDÜ Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan da nükleer tıp alanında KKTC'de öncülük yaptıkları tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Nuri Arslan, ilk kez düzenlenen "KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu"na ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Hekimlerimizin paylaştığı tecrübeler ve farklı ülkelerden gelen meslektaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak, ufuk açıcı bir sempozyum gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen'in yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'de nükleer tıpın tarihçesi hakkında bilgiler verilerek uygulanan güncel tedavi yöntemleri anlatıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de uygulama alanları hızla artan hedefe yönelik güncel radyonüklid tanı ve tedavi yöntemi "radyoteranostik" hakkında bilgi paylaşıldı.