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Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:37 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:14

“1. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu” uzmanları bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde, KKTC’de ilk kez düzenlenen I. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu, “Moleküler Görüntüleme ve Tedaviler” ana teması ile gerçekleştirildi. Türkiye, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den konusunda uzman tıp hekimi ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen sempozyum İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“1. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu” uzmanları bir araya getirdi

Nükleer tıp alanındaki güncel gelişmeler, sorunlar ve çeşitli çözüm yöntemlerinin tartışıldığı sempozyumda, multidisipliner bir yaklaşımla çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde son teknoloji tedavi yöntemleri gündeme alındı. Beş oturumda gerçekleştirilen sempozyuma akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sempozyumda YDÜ Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan da nükleer tıp alanında KKTC'de öncülük yaptıkları tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Nuri Arslan, ilk kez düzenlenen "KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu"na ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Hekimlerimizin paylaştığı tecrübeler ve farklı ülkelerden gelen meslektaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak, ufuk açıcı bir sempozyum gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen'in yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'de nükleer tıpın tarihçesi hakkında bilgiler verilerek uygulanan güncel tedavi yöntemleri anlatıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de uygulama alanları hızla artan hedefe yönelik güncel radyonüklid tanı ve tedavi yöntemi "radyoteranostik" hakkında bilgi paylaşıldı.

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“1. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu” uzmanları bir araya getirdi
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